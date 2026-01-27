Hadjar sufre accidente en el segundo día de ensayos en Barcelona, marcado por la lluvia

Hadjar había relevado esta tarde a su compañero, el neerlandés Max Verstappen, tetracampeón del mundo, pero ante las dificultades meteorológicas sufrió un accidente al final del recorrido e impactó contra unas barreras. A la espera de la confirmación oficial por parte del equipo Red Bull, el francés no sufrió ningún daño.

Asimismo, los pilotos de la escudería Ferrari, el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton, fueron los otros protagonistas en esta segunda jornada de pruebas.

Leclerc fue el primero en debutar con el monoplaza SF-26, cuya versión definitiva no está prevista hasta los últimos test de Baréin. El monegasco, tras varias vueltas de rodaje, se quedó a 2.7 de la más rápida de la jornada anterior, registrada por el Red Bull del francés Isack Hadjar (1:18.1).

Menos fortuna tuvo al inicio del día su compañero Verstappen, obligado a volver al box tras una bandera roja después de una pequeña salida de la pista. En la reanudación y tras varias vueltas, el neerlandés, montado en su RB22 superó los tiempos de Leclerc, aunque algo por detrás de Hadjar (1:20.0), poco antes de que la lluvia hiciese su aparición y marcase esta segunda jornada de ensayos.

En los parones que permitió el temporal, Leclerc y Verstappen reaparecieron en pista con neumáticos de lluvia extrema. El monegasco rodó durante alrededor de 45 vueltas y mejoró sus primeros tiempos registrados con neumáticos de lluvia, siendo el mejor cercano a los 1:32.0. Por su parte, Verstappen superó la veintena de vueltas.

Por la tarde, Leclerc dejó su sitio a Hamilton, que también probó de primera mano las prestaciones del SF-26, aunque no mejoró los tiempos de los Ferrari. Asimismo, Hadjar relevó a Verstappen y, tras ser el mejor del primer día, tuvo un accidente en la última curva después de varias vueltas que provocó su retirada y la bandera roja de nuevo en pista.

Con la pista mucho más mojada que durante la jornada matinal, el francés chocó con un muro al final del recorrido, aunque no hubo que lamentar nada respecto a su estado de salud, según diversas informaciones.

Así, Verstappen fue mejor que Leclerc sobre seco por la mañana, aunque el monegasco mejoró tiempo sobre mojado. Ya por la tarde, Hamilton se quedó a casi dos segundos de Hadjar, que volvió a ser el mejor en el turno vespertino, aunque lejos de las sensaciones del lunes, con un tiempo de 1:31.9.

Cada equipo tiene tres días de pruebas de los cinco disponibles, por lo que los programas han variado entre ellos; mañana, previsiblemente será el estreno de McLaren, escudería del vigente campeón del mundo, el británico Lando Norris.

Los equipos de Mercedes y Haas, que el lunes ya dio 153 vueltas con Esteban Ocon, ausentes hoy debido a las condiciones meteorológicas, también podrían reaparecer a partir de este miércoles.