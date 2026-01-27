KTM y Tech 3 desvelan los diseños de sus motos para la MotoGP 2026

Las nuevas motos denominadas KTM RC16 plantean un diseño muy similar al de años anteriores con un color azul oscuro predominante acompañado de los clásicos detalles en color naranja además de que su patrocinador principal "Red Bull" cobre más protagonismo luciendo en gran parte del lateral.

Estos modelos serán usados por el español Pedro Acosta y el sudafricano Brad Binder que correrán bajo la marca KTM Factory Racing mientras que el italiano Enea Bastinini formará dupla junto al español Maverick Viñales en la escuadra satélite Tech 3.

Durante la pasada temporada 2025, la motocicleta de KTM presentó dificultades en el primer tramo de la temporada pero el equipo consiguió darle la vuelta tras una actualización previa al Gran Premio de Austria que mejoró las actuaciones de los pilotos y puso a Pedro Acosta en la órbita del podio.