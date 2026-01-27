Pato O'Ward pone a Palou en la mira: "Si vuelve a subir el listón, estamos perdidos"

"Seguimos diciendo que no puede subir el listón del año pasado. No tengo ni idea de cómo lo hará. Si lo hace, creo que todos estamos perdidos. Tenemos que seguir intentándolo, seguir adelante y ver cómo podemos reducir un poco el ritmo. Ha sido demasiado fácil para él", dijo O'Ward en una rueda de prensa en Indianápolis durante el día de medios de la IndyCar.

El piloto mexicano logró dos victorias el año pasado en el Mundial, en el que acabó en segunda posición con 515 puntos. Por delante de él solo estuvo Palou, con 711 puntos y 8 triunfos.

O'Ward identificó al piloto español como el principal aspirante al título este año y explicó que no puede cometer errores si quiere plantarle cara por el campeonato.

"Es un campeonato muy competitivo. Creo que él y (la escudería) Ganassi lo han hecho parecer muy fácil. (...) No podemos permitirnos pequeños deslices", dijo el conductor de Arrow McLaren.

O'Ward también tuvo tiempo para lamentar que el Autódromo Hermanos Rodríguez de México quedara fuera del calendario de IndyCar para esta temporada, aunque confió en que el país pueda acoger una carrera de la competición en las próximos años, pese a la introducción de una carrera en la vecina Texas.

"Esperemos que eso ya no sea la causa del 2027, ya mismo poder tener una carrera en Ciudad de México o en Monterrey o realmente donde sea en México", expresó.

La temporada de la IndyCar constará este año de 17 carreras; la competición arrancará el 1 de marzo en San Petersburgo (Florida) y concluirá el 6 de septiembre en el circuito de Laguna Seca, en Monterey (California).