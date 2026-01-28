Álex Palou dice que el resultado del juicio contra McLaren no cambia sus planes en IndyCar

"No cambia los planes de seguir en IndyCar y seguir con Chip (Ganassi Racing)", dijo el cuádruple campeón de las series (2021, 2023, 2024 y 2025) en una rueda de prensa en Indianápolis, durante el día de medios de la IndyCar.

Palou fue condenado el pasado viernes a pagar 12 millones de dólares por daños y perjuicios a la escudería inglesa, después de que un tribunal de Londres determinará que el español rompió su contrato con McLaren en 2024 para seguir en su actual equipo, y le privó de éxitos deportivos y acuerdos comerciales.

Tras la sentencia, Palou había expresado su decepción por la orden del tribunal, alegando que las pérdidas esgrimidas por McLaren estaban infladas y no le garantizaba un asiento en la Fórmula 1.

Sobre el próximo mundial, que comienza el 1 de marzo en San Petersburgo (Florida), el español indicó que tratará de replicar los éxitos cosechados la pasada temporada, en la que firmó 8 victorias y 13 podios, aunque admitió que será complicado.

"Aunque me encantaría tener otra temporada como la de 2025, estoy bastante seguro de que probablemente no vuelva a ocurrirme algo así", expresó.

Además de "mucho trabajo", el piloto señaló que también hace falta "mucha suerte" para lograr una temporada como la pasada, en la que obtuvo 711 puntos, ganó las 500 Millas de Indianápolis y sacó casi 200 puntos en la clasificación general al segundo clasificado.

Con todos los puntos reiniciados para un nuevo año automovilístico, Palou dijo que "no se puede descartar a ninguna persona, ningún piloto, ni ningún equipo" para este año, por lo que está centrado en su coche y en empezar lo mejor posible con la carrera en Florida.

La temporada de la IndyCar constará este año de 17 carreras; la competición arrancará el 1 de marzo en San Petersburgo (Florida) y concluirá el 6 de septiembre en el circuito de Laguna Seca, en Monterey (California).