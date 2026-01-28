Los Williams sí estarán en los tests de Baréin

La escudería con la que corren el tailandés Alex Albon y el español Carlos Sainz renunció a los tests que esta semana se llevan a cabo en Barcelona en favor de una serie de pruebas virtuales por problemas con los plazos de desarrollo de las novedades del coche.

Vowles reconoció que no estar en Barcelona "claramente no era parte del plan", pero que fue la consecuencia lógica de su intención de "desafiar los límites del rendimiento dentro de las nuevas regulaciones".

"Tengo confianza en nuestra decisión de perdernos los tests de Barcelona, y estoy convencido de que fue la decisión correcta para prepararnos para los tests de Baréin y para Melbourne", añadió Vowles, según declaraciones recogidas por los medios oficiales de Fórmula Uno.

También reconoció que el desarrollo del nuevo coche para 2026 ha sido "tres veces más difícil" que en cualquiera de las temporadas anteriores, pero afirmó que no es más que "un pequeño fallo en el gran orden de las cosas".

"Evaluamos correr en Barcelona, fría y húmeda, frente a hacer pruebas virtuales, y honestamente no tenía ningún sentido participar en los tests, por eso tomamos la decisión. Era lo correcto para llegar a Baréin correctamente preparados, y también a Melbourne", sentenció.

Los tests de pretemporada de Baréin se dividirán en dos sesiones de tres días cada una: primero, del 11 al 13 de febrero; después, del 18 al 20 del mismo mes.

Esas serán las últimas jornadas de prueba antes del comienzo de la temporada oficial, el fin de semana del 6 al 8 de marzo en Australia.