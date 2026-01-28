McLaren se incorpora a las pruebas de F1 en Barcelona en una intensa jornada

McLaren, actual campeón del Mundial de Constructores, se saltó los dos primeros días, pero tras empezar a rodar tiene previsto hacerlo correr de forma ininterrumpida hasta el viernes, última jornada, por la tarde, ya que cada equipo tiene tres días de pruebas esta semana.

El vigente campeón mundial, el británico Lando Norris, fue el encargado de hacer rodar el nuevo MCL40 en Barcelona. El inglés salió a la pista alrededor de las 11.00, aunque pasó más tiempo en el garaje por la tarde y volvió a la pista a última hora, informa el portal especializado motorsport.com.

En una intensa jornada, el F1 W17 de Mercedes completó más de 150 vueltas, según los tiempos registrados por la web 'soymotor.com', con el británico George Russell al volante por la mañana y el italiano Andrea Kimi Antonelli por la tarde.

El joven italiano marcó, según tiempos no oficiales, la vuelta más rápida de la semana hasta el momento: 1:17.382 con neumáticos blandos. Antonelli superó por dos décimas a su compañero de equipo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los británicos Arvid Lindblad y Oliver Bearman y el alemán Nico Hulkenberg pilotaron los coches de Racing Bulls, Haas y Audi, respectivamente, mientras que Alpine contó en pista con sus dos pilotos, el argentino Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly.

Antes de los dos últimos días de pruebas, seis equipos (Alpine, Audi, Haas, Mercedes, Racing Bulls y Red Bull) ya han completado dos días de pruebas y, por lo tanto, tendrán que elegir si correr el jueves o el viernes, dos días en los que no se prevé lluvia.

Los cinco equipos restantes pueden correr ambos días, incluidos Cadillac, que solo corrió el lunes; Ferrari, que solo se vio el martes; y McLaren, que debutó este miércoles.

Aston Martin (Fernando Alonso y Lance Stroll) ha estado trabajando contrarreloj para poner en marcha su programa de pruebas, y se espera que el AMR26 salga a la pista este jueves, mientras que Williams ha decidido saltarse por completo la semana de Barcelona, como explicó con más detalle el director del equipo, James Vowles.