Aleix Espargaró, el mejor en Sepang; Razgatlioglu termina cuarto en su estreno

El piloto de pruebas de Ducati, equipo de Marc Márquez, Michele Pirro terminó último. El equipo de Bolonia incorporó novedades aerodinámicas en el carenado, según informó MotoGP.

En la quinta posición se situó otros español, Augusto Fernández (Yamaha), con un tiempo de 1:59.758, tan solo 0.111 segundos por detrás del piloto turco.

Por su parte, el italiano Lorenzo Savadori, que sustituyó al madrileño Jorge Martin (Aprilia) en el test de Sepang tras confirmarse el miércoles su baja para "garantizar" su "plena recuperación", terminó en séptima posición con un tiempo de 2:00.303.

Le siguió de cerca una de las jóvenes promesas, el brasileño Diogo Moreira (LCR Honda), campeón del mundo de Moto2, según informó en un comunicado MotoGP.

El Circuito Internacional de Sepang inició este jueves y hasta el do 31 de enero los primeros entrenamientos del Mundial de MotoGP.