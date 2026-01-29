El Aston Martin de Lance Stroll y Fernando Alonso debuta en los tests de Barcelona

El equipo dirigido por Adrian Newey no había debutado todavía en los tests, que se disputan entre el lunes y el viernes. El coche llegó a Barcelona durante la tarde del miércoles, a falta de los últimos retoques, según el portal especializado SoyMotor.com. En el circuito de Montmeló, todavía se vio el monoplaza cubierto de negro, ocultando la publicidad, con solamente el logo de Aston Martin visible.

Stroll salió al circuito cuando faltaba apenas una hora para que terminara la sesión de tarde. Su objetivo no era todavía marcar buenos tiempos; el canadiense completó la vuelta de instalación y regresó a los boxes, para volver a salir casi a última hora. Le dio tiempo a marcar un tiempo de 1:46.4, muy lejos de los equipos con más rodaje.

La peor noticia para Aston Martin fue que el AMR26 se quedó parado en la entrada del 'pit lane' justo cuando terminaba la sesión, provocando una bandera roja, según los portales especializados. La previsión es que Fernando Alonso sea el piloto elegido para probar el monoplaza en la jornada del viernes.

El mejor papel del cuarto día de tests lo hizo el W17 de Mercedes, que ya firmó los dos mejores tiempos en la sesión del miércoles. Por la mañana, Kimi Antonelli paró el cronómetro en 1:17.0, el mejor registro hasta ese momento. Por la tarde, su compañero de equipo George Russell mejoró todavía más su tiempo, dejándolo en 1:16.6, según los datos recogidos por el portal Motorsport.com.

Ferrari también repartió el trabajo entre sus dos pilotos. Lewis Hamilton se encargó de la sesión de la mañana, la cual terminó con un tiempo de 1:18.6. Charles Leclerc tomó la salida en la sesión de tarde: empezó con calma, haciendo comprobaciones, para un crono de 1:19.1, pero al final consiguió dejar su registro en 1:18.4, mejorando el de su compañero.

Racing Bulls (con Liam Lawson), McLaren (con Oscar Piastri, sólo por la mañana) y Cadillac fueron las otras escuderías que participaron en la jornada. El mexicano Sergio 'Checo' Pérez fue de la partida tanto en la matinal como en la vespertina para un Cadillac que sólo se había probado el lunes y necesitaba más rodaje.

Los equipos Haas, Red Bull, Audi y Alpine prefirieron no salir al circuito de Montmeló durante el jueves, reservándose para la sesión final del viernes. Las escuderías sólo podían probarse en tres de los cinco días que duran los entrenamientos de Barcelona, por lo que debían elegir.

El Williams de Carlos Sainz, por su parte, tomó la decisión de saltarse por completo estas pruebas para llegar en mejores condiciones a los tests de Baréin, previstos para la segunda y la tercera semana de febrero, según confirmó este miércoles su director James Vowles.