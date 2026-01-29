El 'Splendid' de Hispano-Suiza, rareza del motor español, no encuentra comprador en París

En una subasta celebrada en el quincuagésimo salón del automóvil clásico Rétromobile de París, el semidescapotable de Hispano-Suiza fue uno de los numerosos automóviles en no superar hoy el precio mínimo fijado por Christie's para su venta.

La compañía española fabricó 2.533 ejemplares entre 1919 y 1931 de de diversas variantes de este modelo, el H6.

El vehículo que estaba a la venta pasó por las manos de varios propietarios a ambos lados del Atlántico, fue renovado en varias ocasiones, participó en diversas carreras e incluso apareció en la serie de National Geographic 'Genius: Picasso' (2017) y el documental de TVE 'Historias en el retrovisor' (2013).

Modeste Tréhin, presidente del Club de la Hispano-Suiza "desde hace 50 años", explicó en declaraciones a EFE que con el 'Splendid', esta marca formada por un suizo y un español en 1904 deseaba "crear un gran coche" con el que "competir con Rolls-Royce".

"Hacía falta un coche, un gran 'routière' -de gran potencia y envergadura- para competir con Rolls-Royce en la época", agregó.

A lo largo de sus más de cien años de historia, el 'Splendid' ha recorrido las carreteras de Francia, Mónaco, el Reino Unido, Australia y Estados Unidos pero, gracias a varias restauraciones, ha recuperado su potencia inicial y ha llegado a competir en diversas carreras desde 2014.

El motor original, que fue el primero en desarrollarse tras el final de la Primera Guerra Mundial, contaba con 6 cilindros en línea y 135 caballos, lo que le permitía alcanzar los 130 kilómetros por hora; una velocidad inusitada para la época.

"Es un ejemplar hermoso", agregó Tréhin a propósito del motor, cuyo revestimiento azul celeste y negro carbón es único en el mundo.

El 'Splendid' salió a subasta en París junto a otros 84 modelos clásicos, entre los que destacan un Ferrari de 1960 valorado entre 8 y 9e millones de euros -que tampoco encontró comprador- y dos automóviles franceses de 1901, de las desaparecidas De Dion-Bouton y Panhard & Levassor.

El salón Rétromobile reúne colecciones del mundo del motor en París desde 1976, por lo que en su quincuagésima edición, además de la subasta de Christie's, la exposición ha acogido múltiples colecciones en sus pabellones, como una muestra de motocicletas del actor estadounidense Steve McQueen -un gran entusiasta del motor- o una exhibición de 'supercoches' deportivos de última generación.