Aleix Espargaró concluye el cierre de los test con el mejor tiempo

Al igual que ocurrió en la primera jornada, aunque esta vez con mejores tiempos, Aleix Espargaró dominó los entrenamientos con un crono de 1:57.173, casi un segundo más rápido que hace dos días. Su hermano, Pol (Red Bull), se quedó en 1:57.299, a 126 milésimas.

El francés Fabio Quartararo (Yamaha) concluyó tercero con 1:57.690, a 517 milésimas de la cabeza, por delante de otro español, Alex Rins (Yamaha), que mejoró en el tramo final hasta los 1:57.892, y del australiano Jack Miller, que marcó 1:58.094, a 921 milésimas.

Entre los primeros se coló el brasileño Diogo Moreira (LCR Team), sexto, que pasó de registrar 1:59.930 en la segunda jornada a reducir ese crono hasta 1:58.338, lo que supuso una gran mejoría y acabar por delante del español Dani Pedrosa, que terminó con 1:58.464.

En Ducati, el único piloto de pruebas, el italiano Michele Pirro, estuvo trabajando duro a pesar de sufrir un par de caídas durante el evento y concluyó noveno.

