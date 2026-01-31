Mitch Evans gana el ePrix de Miami y Nick Cassidy sigue como líder

Evans, tercer vencedor diferente en el inicio de la temporada, ganó en Miami por delante de los dos pilotos del Porsche Formula E Team: el autor de la 'pole', el suizo Nico Müller, y el alemán Pascal Wehrlein.

Nick Cassidy, ganador en México y decimosexto este sábado, se mantiene al frente de la general del campeonato con 40 puntos, dos por delante de Wehrlein, tres de margen sobre el británico Jake Dennis (Andretti Fórmula E), décimo en Miami; y seis respecto al actual campeón, el británico Oliver Rowland (Nissan) (12º).

La siguiente cita será el Yeda ePrix, en Arabia Saudí, el 14 de febrero.