Audi presenta su monoplaza de Fórmula 1 para 2026 en Bodegas Marqués de Murrieta

Este monoplaza forma parte de la nueva etapa de Audi en la máxima categoría del automovilismo, junto con la puesta en marcha de su proyecto de equipo propio para este año, ha detallado este lunes Marqués de Murrieta en una nota.

El Audi R26, que pilotarán esta temporada el brasileño Gabriel Bortoleto y el alemán Nico Hulkenberg, ha sido trasladado desde Alemania bajo estrictas medidas de seguridad para esta presentación en exclusiva en España.

Se trata de un monoplaza de nueva generación, desarrollado para competir al máximo nivel, con un enfoque integral en aerodinámica, eficiencia y rendimiento, y con soluciones técnicas diseñadas íntegramente por la firma alemana para maximizar la velocidad y la fiabilidad en pista, ha explicado.

Desde la primavera de 2022, ha dicho, Audi ha estado desarrollando la unidad de potencia para la Fórmula 1 en Neuburg an der Donau, la única sede operativa de un equipo de F1 en Alemania.

Marqués de Murrieta se ha referido a que su alianza con el deporte es extensa, un entorno donde comparte valores comunes, como "la tradición, la excelencia y la pasión por los detalles".

Esta bodega, presente en más de un centenar de países, forma parte de torneos deportivos internacionales de alto nivel, como la Eurocopa, la Champions League y los ATP Masters 1000, ha dicho.