El italiano Marco Bezzecchi renueva por Aprilia con un contrato 'plurianual'

Con una nota de prensa 'distinta', Aprilia señala que "Marco ha dado el sí a su unión", con un nuevo contrato en el que acuerdan "compartir todos los componentes, piezas de repuesto, mejoras aerodinámicas, ruedas, neumáticos, combustible, lubricantes y cualquier 'complemento' mecánico o de software, así como premios y bonificaciones por los resultados".

Además, se explica que Marco Bezzecchi se compromete a "tratar a 'Albarosa' (como denomina a su Aprilia RS-GP) con la diligencia de un buen cuidador de taller, garantizando su mantenimiento ordinario y extraordinario de acuerdo con los planos técnicos".

Mientras que Aprilia destaca su compromiso por "proporcionar potencia en una cantidad proporcional al giro de la muñeca derecha, evitando manifestaciones de celos electrónicos hacia otras motos de la parrilla".

Ambas partes afirman que "el presente acuerdo -en principio por dos años- entra en vigor a partir de la fecha de su firma y es válido por varios años, en particular, en el caso de Marco -Bezzecchi-, mientras desee competir en la pista y, en el caso de Aprilia, mientras el combustible fluya a través de sus inyectores".

"Estoy muy contento de haber renovado por dos años más. Desde el primer día que firmé, tuve el objetivo de construir un proyecto a largo plazo y me alegra haber encontrado el apoyo de todo el equipo y de toda la fábrica de Noale", explica Bezzecchi en la nota de Prensa de Aprilia, en la que recalca que espera "darles muchas alegrías, como sin duda ellos harán conmigo".

El máximo responsable de competición, Massimo Rivola, destacó: "Estamos sumamente satisfechos, ya que la renovación era nuestra prioridad y queríamos celebrar el fichaje de una forma especialmente divertida, lo cual creo que encaja a la perfección con la personalidad de Marco".

"Hemos construido un camino con unas bases sólidas, y el hecho de que Marco haya decidido quedarse con nosotros, a pesar de las diversas ofertas que recibió, nos llena de satisfacción y realza aún más el trabajo y el espíritu de este equipo", agrega Rivola.

Marco Bezzecchi, en su primera temporada con Aprilia ya se convirtió en el mejor piloto del equipo italiano con tres victorias en los grandes premios de Inglaterra (Silverstone), Portugal (Portimão) y Comunidad Valenciana ('Ricardo Tormo' de Cheste), además de tres triunfos en las carreras 'sprint' de San Marino (Misano Adriático), Tailandia (Mandalika) y Australia (Phillip Island).

El piloto italiano ha logrado un total de 15 podios y cinco 'pole positions' (Austria, San Marino, Tailandia, Portugal y Comunidad Valenciana), que le valieron para terminar tercero en el campeonato del mundo con 353 puntos.