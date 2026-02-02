Fred Vesti, tercer piloto de Mercedes; el paraguayo Joshua Dürksen, piloto de desarrollo

George Russell y Kimi Antonelli siguen siendo los dos pilotos titulares del equipo tras su primer año como pareja en 2025, año en el que el británico consiguió dos victorias y terminó cuarto en el Mundial de pilotos, mientras que el italiano logró varios podios y su primera 'pole position' en la carrera sprint de Miami.

Fred Vesti, graduado del programa junior del equipo, da un paso adelante para convertirse en el tercer piloto del equipo. Wl dan´wes de 24 años se encargará del trabajo en el simulador, asistirá a las carreras y combinará esto con un programa activo de carreras en la IMSA.

El equipo también da la bienvenida a varios nuevos pilotos de desarrollo. Doriane Pin, campeona de la Academia de F1 del año pasado, se gradúa del programa junior y asumirá responsabilidades adicionales en este puesto, informa Mercedes.

El ganador de la F2, Joshua Dürksen, también se convierte en piloto de desarrollo. El paraguayo llevará a cabo tareas de simulador y varios días de pruebas de coches anteriores (TPC) junto con su programa de F2, agrega la escudería.

"El ex piloto de F1 Anthony Davidson, que ha sido una pieza clave en el trabajo de desarrollo del coche de 2026, también continúa con su apoyo y la gestión de la lista de pilotos de simulador", indoca el equipo.