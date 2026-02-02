Jenson Button, nuevo embajador de Aston Martin

Button manifestó su alegría por el nuevo puesto: "Unirme a Aston Martin en un momento tan transformador para el equipo y para la historia del deporte es muy excitante para mí. Tengo muchas ganas de aportar mius años de experiencia a mi nuevo rol como embajador".

"Jenson nos aporta una mezcla única de credibilidad, reconocimiento global y capacidad narrativa. Con este acuerdo por varios años, apoyará los programas de comunicación, colaboración y comercial del equipo en un momento en que la Fórmula 1 se prepara para entrar en una nueva era", explica la escudería.

Button fue piloto de Fórmula 1 entre los años 2000, cuando debutó con Williams, y 2017, cuando se retiró en McLaren. Su mejor resultado fue cuando se proclamó campeón de la temporada 2009, con el equipo Brawn. También fue subcampeón en la temporada 2011 con McLaren Mercedes.

Aston Martin incidió en la dilatada trayectoria del británico: "Para Jenson, cuya carrera se ha desarrollado a lo largo de múltiples etapas regulatorias en la Fórmula 1, la transición representa una oportunidad poco habitual para ser testigo y apoyar un nuevo cambio generacional en el deporte".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, Button volverá a coincidir con Fernando Alonso. El piloto español fue compañero de escudería del británico en 2015 y 2016, cuando ambos competían con McLaren.