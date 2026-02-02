Toto Wolff: "2026 será un momento decisivo para nuestro equipo"

Mercedes-AMG ha revelado el nuevo modelo de su monoplaza W17 que formará parte de la parrilla de la Fórmula 1 durante la presente temporada tras un primer vistazo el pasado 22 de enero.

Una de las grandes novedades presentadas es la nueva unidad de potencia híbrida High Performance Powertrain (HPP) integrada conforme al cambio de reglamento de este 2026 para garantizar la robustez térmica y la eficiencia energética.

"La próxima temporada estará marcada por algunos de los cambios en la normativa técnica más exigentes a los que nos hemos enfrentado. Estas normas pondrán a prueba todos los aspectos de nuestra organización, a la vez que crean importantes oportunidades para innovar", señaló Wolff en un comunicado del equipo.

De la mano de Petronas, Mercedes cuenta con combustibles sostenibles avanzados que combinan el rendimiento, la eficiencia y la sostenibilidad para contribuir a la próxima generación de tecnologías de combustibles y fluidos.

El chasis del nuevo W17 se presenta con una distancia entre ejes más corta, una anchura reducida, y un peso mínimo de unos 30 kilos inferior.

La aerodinámica ayudará a equilibrar la resistencia y la carga aerodinámica además de la reducción de neumáticos para reducir la resistencia y la masa además de la eliminación del Sistema de Reducción de Resistencia para favorecer un mayor despliegue de energía.

"No se trata solo de un ajuste al reglamento, sino de una transformación integral de casi todos los aspectos del coche. Unidad de potencia, chasis, aerodinámica, neumáticos: todo se está modificando a la vez" señaló James Allison, director técnico del equipo.

George Russell y Kimi Antonelli serán los encargados de pilotar estos monoplazas tras un gran 2025 para el equipo en el que Russell logró un cuarto puesto en el Mundial mientras que Antonelli mostró un gran desparpajo como novato además de Fred Vesti que será el tercer piloto del equipo.

"George se ha convertido en uno de los pilotos más completos y fiables del deporte, un referente en velocidad, inteligencia y liderazgo. Kimi aporta talento y audacia, junto con un afán de aprendizaje que acelera su crecimiento" subrayó el CEO del equipo Mercedes-AMG.