Alex Márquez domina la primera sesión en Sepang

El pequeño de los hermanos Márquez, subcampeón mundial en 2025, marcó un mejor tiempo de 1:57.487, con el que aventajó en más de tres décimas de segundo a su inmediato perseguidor, el italiano Luca Marini (Honda RC 213 V).

El vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que no se subía a una moto de MotoGP desde el pasado octubre, se tomó la primera sesión con mucha calma y acabó marcando el undécimo mejor tiempo.

La categoría de MotoGP tendrá dos debutantes en la temporada 2026, el brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V), que acabó en una meritoria novena plaza, a casi 1,2 segundos del líder, en esta primera sesión de entrenamientos matinal, y el turco Toprak razgatlioglu (Yamaha YZR M 1), que fue decimocuarto, a 1,4 segundos de Alex Márquez.