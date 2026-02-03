El equipo Williams presenta el diseño "fresco y dinámico" de la carrocería de su FW48

La escudería británica llevó a cabo la presentación del exterior de su nuevo monoplaza, que también contó con el director del equipo Williams, James Vowles, y con el conductor tailandés y compañero de Sainz, Alex Albon, tal y como informó el equipo en nota de prensa.

"La decoración del FW48 es una verdadera declaración de nuestras intenciones para 2026. El diseño rinde homenaje a la herencia del Atlassian Williams F1 Team, al tiempo que adopta un aspecto fresco y dinámico para la nueva era. Estoy emocionado por correr con esta decoración y compartir la emoción con los aficionados de todo el mundo", indicó Sainz.

Bajo un color azul brillante, la decoración del nuevo coche también posee una sección fluida de color negro, que se extiende desde el lateral del chasis hasta la parte trasera del coche, enmarcada por una línea roja y blanca, una característica de los coches Williams ganadores del campeonato, como el FW14B de Nigel Mansell y el FW18 de Damon Hill, que celebra este año su 30º aniversario.

Asimismo, una de las novedades en la decoración proviene de la introducción del color blanco en los pontones laterales, el alerón delantero y el alerón trasero.

Volwes remarcó la "ilusión" existente dentro de escudería para esta nueva temporada, en la que esperan volver "a la cima": "El 2026 es el siguiente paso en el camino de vuelta a la cima para el equipo Atlassian Williams F1 Team, ahora que entramos en una nueva era para este deporte, y estamos muy ilusionados con la temporada que tenemos por delante".

El equipo Williams será de la partida en los tests de Baréin previos al inicio de la temporada de Fórmula Uno, después de haberse perdido las primeras pruebas en Barcelona (España). La escudería británica renunció a los tests en la Ciudad Condal en favor de una serie de pruebas virtuales por problemas con los plazos de desarrollo de las novedades del coche.

Tras Barcelona, Baréin será el próximo escenario para los últimos tests de pretemporada, que se dividirán en dos sesiones de tres días cada una: primero, del 11 al 13 de febrero; después, del 18 al 20 del mismo mes, justo antes del comienzo de la temporada oficial, el fin de semana del 6 al 8 de marzo en Australia.