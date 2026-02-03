El italiano Fabio di Giannantonio, segundo, "satisfecho" de su primera jornada

"Estoy muy satisfecho con cómo empezamos este año, con una preparación física adecuada durante el invierno y con el valor añadido de que ésta es mi primera vez en MotoGP con el mismo equipo, por segundo año consecutivo, y eso marca una gran diferencia", afirma 'Diggia' en la nota de su equipo.

"Todavía no he probado el nuevo carenado; está previsto para mañana, pero hemos trabajado en las zonas donde echaba cosas en falta y son sólo algunos detalles, porque la moto ya está genial", continúa el piloto italiano.

"Estoy contento porque las novedades de Ducati van en la misma dirección que yo quería y todo ha ido bastante bien con esto, por lo que espero sigamos trabajando y haciendo este buen trabajo", resaltó.