Luca Marini y Joan Mir, entre los más rápidos de la primera jornada

Marini ha explicado que tuvo "un buen día" y que empezaron donde lo dejaron la última vez en Valencia, el pasado noviembre, y ya han progresado, "por lo que es una sensación muy agradable poder mejorar desde el principio".

"Los ingenieros japoneses han hecho un gran trabajo durante el invierno, han traído muchas piezas excelentes. Prácticamente todo lo que pedí en Valencia ha llegado y los avances en cada dirección nos han ayudado, pero siempre hay margen de mejora", reconoció Marini en la nota de prensa del equipo.

"Tenemos trabajo por delante esta noche y veremos qué podemos hacer mañana, pero estoy muy contento de volver a trabajar con todo el equipo", refrendó Marini.

El español Joan Mir, que acabó séptimo, destacó que continúan con el progreso que tenían a finales de 2025, "que es lo que esperaba cuando llegué hace unos días", pues todo el equipo ha trabajado "muy duro" para ofrecerles "un mejor paquete, mejorando cada aspecto".

"No estamos probando una moto radicalmente diferente, lo cual ayuda, ya que la base es lo que conocemos y nos ayuda a sentirnos más cómodos desde el principio, y hoy hemos probado algunas piezas diferentes que nos han permitido encontrar algo bastante positivo, siguiendo el camino correcto para el comienzo del año", afirmó Mir.