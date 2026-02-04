Joan Mir, contento con el resultado de la segunda jornada y con más confianza

"Creo que debemos estar contentos con el tiempo de vuelta de hoy. Esta mañana me sentía bastante fuerte y pude presionar para lograr una buena vuelta. Mi confianza está creciendo a cada momento y esto se refleja en el rendimiento con el neumático nuevo", explicó Mir en la nota de su equipo.

"Hoy nos centramos en el tiempo de vuelta por la mañana antes de volver a la rutina de las pruebas después", continuó.

"Mañana tenemos que dar un paso más y recuperar el tiempo perdido por la lluvia, pero de momento estoy contento con lo que hemos hecho, aunque habrá mucho trabajo por hacer después de las pruebas", reconoció Mir.

Su compañero de equipo, el italiano Luca Marini, ha dicho que tuvo "una mañana ajetreada, intentando aprovechar al máximo cada vuelta" para alcanzar sus objetivos.

"Incluso sin la segunda sesión, hicimos mucho y, entre los demás pilotos de Honda y yo, dividimos un poco la carga de trabajo, lo que también nos ha ayudado a ser más productivos, por lo que ha sido una buena prueba hasta ahora y no tenemos prisa por hacer un trabajo enorme mañana", aseguró Marini.