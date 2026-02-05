Automovilismo
El brasileño Diogo Moreira concluyó "cansado" pero "contento" sus entrenamientos en Sepang

Redacción deportes, 5 feb (EFE).- El brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V), debutante en el campeonato del mundo de MotoGO en 2026, ha reconocido haber concluido los 'Test' de Sepang "cansado" pero "contento" con su rendimiento.

Por EFE

"Estoy contento, pero agotado, pues estos días han sido intensos, pero en ellos he comprendido muchas cosas. Hemos dado muchas vueltas y el progreso ha sido positivo", explica en la nota de su equipo.

"Mis sensaciones sobre la moto han mejorado día a día y, sobre todo el último día, me he sentido bien pilotando la moto y creo que hemos encontrado nuestra configuración base, y eso es genial", reconoció el piloto de Sao Paulo.

"Todavía necesito más horas sobre la moto y mejorar, pero todo llegará, así que puedo decir que estoy contento y motivado", resaltó.