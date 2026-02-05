El español Alex Márquez, el más rápido en la quinta sesión de los test de Sepang

El pequeño de los hermanos Márquez marcó un mejor tiempo de 1:56.402 que ya es el más rápido de todas las sesiones de test y que se queda a escasas milésimas del récord absoluto que desde 2024 ostenta el italiano Francesco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24), cuando consiguió la 'pole position' para el Gran Premio de Malasia con 1:56.337.

Entre las notas más destacadas de la sesión estuvo la pronta caída de Marc Márquez en la curva uno, sin consecuencias para su integridad física, y que no le impidió ser uno de los cuatro pilotos que rodaron en esa sesión en 1:56.

También destacó la presencia de los pilotos de Yamaha, que en el segundo día no disputaron la jornada hasta que los ingenieros detectaron los problemas de fiabilidad registrados en la moto del francés Fabio Quartararo, pero que nada tuvieron que ver con el accidente que sufrió el campeón del mundo de MotoGP de 2021, en el que se fracturó un dedo de la mano y que le obligó a abandonar los test.

Solo Alex Márquez, Fabio di Giannantonio, Marc Márquez y 'Pecco' Bagnaia rodaron en la franja de un minuto y 56 segundos, seguidos ya en 1:57 por los italianos Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) y Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP) y los españoles Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), Pedro Acosta (KTM RC 16) y Joan Mir (Honda RC 213 V).

