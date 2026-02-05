El italiano Fabio di Giannantonio, tercero, se muestra pletórico tras los entrenamientos

"Estoy muy contento pues creo que hicimos un gran test, el mejor hasta ahora en MotoGP, porque fuimos muy consistentes y mantuvimos un ritmo sólido después de un trabajo muy duro durante el invierno para lograrlo y, además, físicamente me siento muy bien", explica Di Giannantonio en la nota de su escudería VR46, dirigida por el español Pablo Nieto.

"En general, las sensaciones siempre han sido muy buenas; pude mejorar mucho mi mejor tiempo aquí en Sepang, así que es un gran paso y fue un gran día, estoy muy contento tanto con la moto como con el equipamiento que ha traído Ducati", reconoce 'Diggia'.

"He probado dos especificaciones aerodinámicas, consiguiendo el mismo tiempo con el mismo número de vueltas y con los mismos neumáticos, así que ahora es más difícil decidir; tendremos que probarlos de nuevo en Buriram", continúa el piloto italiano.

"Necesitamos mucho tiempo en casa para analizarlo todo, pero fue interesante comprender mis necesidades y trabajamos en la moto para mejorar un poco el tren delantero, pero el trabajo realizado en casa ya fue suficiente", insiste.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Tenemos mucha información y datos para los ingenieros, así que creo que llegaremos listos para el último test en Tailandia, donde el objetivo es confirmar lo que probamos aquí", agrega Fabio di Giannantonio.

Su compañero de equipo y también italiano Franco Morbidelli acabó séptimo en la clasificación general de los tres días.

"Tuvimos tres días de trabajo positivos en los que hemos estado probando muchas cosas y soluciones, me he tenido que adaptar al nuevo paquete paso a paso y fallé un poco en la vuelta rápida, podría haberlo hecho mejor, pero cometí un error", reconoce Morbidelli.

"En general, fue una buena prueba y me gusta la nueva moto, aunque todavía tenemos que mejorar, por lo que en el próximo test en Buriram, intentaremos mejorar el agarre trasero ya que hemos estado trabajando en eso durante este test en Sepang", reconoce Morbidelli, quien dice "haber mejorado bastante, pero aún necesitamos más".

"Seguiremos trabajando en eso y en ajustes y detalles, como la electrónica y pequeños detalles de la configuración, para llegar preparados a la carrera en Tailandia", insiste Morbidelli.