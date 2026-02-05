Joan Mir se muestra satisfecho, pero con la necesidad de seguir trabajando

"Hoy pudimos hacer una tanda más larga, un poco más larga que la distancia de una carrera 'sprint' y nuestro ritmo fue bastante bueno, pero también hemos comprobado que los demás pilotos también dieron un paso adelante, así que debemos mantener la concentración y seguir trabajando", reconoce Mir en la nota de prensa del equipo Honda HRC.
"Hemos avanzado un poco más que el año pasado, pero todos los demás también han estado trabajando duro, por lo que la posición de hoy no es tan importante, ya que tuvimos que adaptar nuestros planes y reducir el trabajo en la vuelta rápida, así que no fue tan impresionante como ayer", señala.
Su compañero de equipo, el italiano Luca Marini, ha confirmado que hoy han dado "un paso más con la moto, con un final satisfactorio para los tres días pero, como siempre, todos los demás también han dado un paso adelante".
"La situación es similar a la del Gran Premio del año pasado en cuanto a la diferencia, así que tenemos que trabajar bien en Tailandia dentro de unas semanas, en donde tendremos un par de novedades más, así que aún queda mucho por hacer antes de la primera carrera", reconoce Marini.
"Es solo la primera prueba y la gente siempre se juega poco, así que esperaremos a ver qué pasa en la primera carrera, aunque tengo muchas ganas de ver dónde estamos gracias al duro trabajo del equipo durante el invierno", destaca el piloto italiano.