Maverick Viñales se siente 'positivo' ante el comienzo de la temporada 2026

"Esta ha sido una prueba positiva para mí pues el primer día estaba muy contento con la moto, y los buenos tiempos de vuelta que conseguí ese día me hicieron sentir cómodo y, a partir de ahí, trabajamos en todo el programa de pruebas, analizando cambios de configuración y diferentes elementos", resalta Viñales en la nota de prensa de su escudería.

"Me siento positivo a la hora de pensar en el inicio de la temporada con esta moto, y si bien quedan muchas áreas por explorar, dedicaremos la próxima semana a buscar el mejor plan para la prueba de Tailandia y otro aspecto importante para mí es que he evaluado mi estado físico en este evento", reconoce Viñales.

"Me siento muy bien sobre la moto y ahora estoy pensando en el inicio de la temporada", asegura 'Top Gun' Viñales.