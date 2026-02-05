Automovilismo
Maverick Viñales se siente 'positivo' ante el comienzo de la temporada 2026

Redacción deportes, 5 feb (EFE).- El español Maverick 'Top Gun' Viñales (KTM RC 16) se siente muy 'positivo' ante el comienzo de la temporada 2026 del campeonato del mundo de MotoGP tras concluir noveno en el cómputo global de los tests de Sepang, en Malasia.

Por EFE

"Esta ha sido una prueba positiva para mí pues el primer día estaba muy contento con la moto, y los buenos tiempos de vuelta que conseguí ese día me hicieron sentir cómodo y, a partir de ahí, trabajamos en todo el programa de pruebas, analizando cambios de configuración y diferentes elementos", resalta Viñales en la nota de prensa de su escudería.

"Me siento positivo a la hora de pensar en el inicio de la temporada con esta moto, y si bien quedan muchas áreas por explorar, dedicaremos la próxima semana a buscar el mejor plan para la prueba de Tailandia y otro aspecto importante para mí es que he evaluado mi estado físico en este evento", reconoce Viñales.

"Me siento muy bien sobre la moto y ahora estoy pensando en el inicio de la temporada", asegura 'Top Gun' Viñales.