Rins concluye los 'test' para Yamaha con el duodécimo mejor tiempo

Rins marcó su mejor tiempo de 1:57.580 por la mañana y, dado que la mayoría de pilotos no mejoraron sus tiempos por la tarde, esa vuelta le situó duodécimo a 1,178 segundos del mejor registro, protagonizado por Alex Márquez.

"Hoy pudimos probar todos los elementos necesarios aquí en Sepang e hicimos una selección de los que más nos gustan para Buriram (Tailandia) -próxima cita de entrenamientos-", dijo, al tiempo que añadió que "fue una lástima que debido a un problema técnico y a medidas de seguridad" no pudieran rodar ayer, lo que les hizo "perder algo de tiempo en pista".

"Hoy pudimos rodar de nuevo y completamos nuestros planes, por lo que seguiremos trabajando en la configuración en Buriram", afirma Rins en la nota de prensa de su equipo.

El equipo Yamaha viajará ahora a Kuala Lumpur (Malasia), en donde se presentará oficialmente la temporada 2026 del campeonato del mundo de MotoGP los días 6 y 7 de febrero, y los días 21 y 22 de febrero afrontarán los últimos 'test' oficiales antes del inicio de la competición en el circuito tailandés de Buriram.

