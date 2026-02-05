'Tiburón' Acosta, octavo en el global, acaba muy satisfecho y contento

"El primer día hice pruebas de chasis, el miércoles usé la moto 2025 y hoy trabajamos con ambas, pero no teníamos el objetivo de buscar un tiempo de vuelta rápida, aunque probamos muchas cosas y no conocíamos bien la moto. Diría que el tiempo de vuelta fue bastante bueno", reconoce en la nota de prensa del equipo oficial de KTM.
"Quería tener claro qué elementos necesitamos para Tailandia y para completar el paquete, y estoy muy contento", recalcó Acosta, quien reconoció que quiere "generar velocidad pura ahora en Tailandia", porque "aquí" quería "pasar más tiempo en pista".
Su compañero de equipo, el italiano Enea Bastianini, décimo en el cómputo global de las jornadas de entrenamiento, ha reconocido que "ha sido interesante", ya que han "trabajado mucho estos tres días" y han "mejorado en todos los aspectos". "Eso fue importante para mí y también trabajar con mi nuevo jefe de equipo", añadió.
"Ahora me siento cómodo sobre la moto gracias al trabajo en invierno con el túnel de viento y a otras cosas aquí; tenemos buenas soluciones, pero aún podemos mejorar ya que ésta es solo la primera prueba y queremos probar más en la próxima", agregó Bastianini.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy