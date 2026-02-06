La Copa del Mundo Harley Davidson constará de seis carreras con el mundial de MotoGP

La Copa, desarrollada conjuntamente por Harley-Davidson y MotoGP, hará llegar el 'estruendo' de las motos de turismo V-Twin optimizadas para la competición a los principales circuitos internacionales.

Así, la Copa del Mundo constará de seis rondas en Norteamérica y Europa, con la primera cita en Estados Unidos, sede de Harley-Davidson, y la serie original de carreras 'King of the Baggers', antes de continuar por Europa y alcanzar el escenario mundial, culminando con la final que decidirá el campeonato en Red Bull Ring de Austria.

El presidente de la FIM, el portugués Jorge Viegas declaró:"la Copa del Mundo FIM Harley-Davidson Bagger traerá algo completamente nuevo tanto para los pilotos como para los aficionados, pues la FIM continúa explorando y desarrollando nuevas y emocionantes oportunidades y desarrollos que complementan y elevan nuestros campeonatos".

"Éste es el ejemplo perfecto de cómo una de estas visiones e ideas compartidas se está haciendo realidad y esperamos ver a esta icónica marca competir y ver la reacción de los aficionados a esta nueva iniciativa durante la temporada", resalta en el comunicado de la FIM, Jorge Viegas.

27 al 29 de marzo Austin (Estados Unidos)

26 al 28 de junio Assen (Países Bajos)

7 al 9 de agosto Silverstone (Gran Bretaña)

28 al 30 de agosto Aragón (España)

18 al 20 de septiembre Red Bull Ring (Austria)