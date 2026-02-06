La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) actualiza normativa mundial júnior Moto3

Así, a partir de 2026, no se realizarán sesiones de pruebas los jueves durante las semanas de carrera, el número máximo de días de pruebas privadas está limitado a 8 días por año, para todas las categorías.

En la primera cita de la temporada, que se disputará en el circuito de Barcelona-Cataluña el 24 de mayo, las sesiones de pruebas del jueves serán organizadas por el mismo circuito y estas sesiones se descontarán del máximo de 8 días de pruebas privadas al año.

En cuanto a la seguridad de los pilotos serán obligatorios los cascos que cumplan con el estándar FRHPhe-02; los guantes tendrán que tener la homologación EN13594 Nivel 2 y/o la normativa de MotoGP, y el traje de cuero deberá disponer de cremallera de cierre principal con sistema de bloqueo automático.