Madrid busca erigirse en "la capital mundial del motor" con la llegada de la Fórmula E

Durante un evento celebrado en Madrid, que sirvió para la presentación de CUPRA como socio principal de la carrera, cuyo nombre oficial será 2026 CUPRA Raval Madrid E-Prix, el alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida, y los responsables de la compañía desgranaron la importancia de la inclusión de esta ciudad europea en su calendario.

El regidor madrileño aseguró que la Fórmula E "ha llegado a Madrid para quedarse" y se refirió a la ciudad española como "la capital mundial del motor".

Después del desembarco de la Fórmula Uno, con la disputa del Gran Premio de España que tendrá lugar del 11 al 13 de septiembre próximos, Madrid albergará también la Fórmula E, lo que, en palabras de Martínez-Almeida, convierte a esta ciudad en "la capital mundial del motor".

"La Fórmula E ha llegado a Madrid para quedarse. Nos va a permitir trasladar al mundo la imagen de un circuito mítico como es el de Madrid-Jarama", señaló.

El Campeonato Mundial de Fórmula E ABB FIA celebrará su debut en Madrid en 2026, lo que, según la organización, "aumentará la visibilidad de la movilidad eléctrica y posicionará a Madrid como escenario global de referencia en competición sostenible y de alto rendimiento".

Junto al alcalde, estuvieron presentes en el Cupra City Garage de Madrid representantes de la compañía, como su CEO, Markus Haupt; Alberto Longo, cofundador de la Fórmula E y director ejecutivo del campeonato; Pepe Martí, piloto de CUPRA Kiro; y Carmelo Sanz de Barros, presidente de RACE, entre otros.

Haupt resaltó que esta prueba permitirá acercar "la emoción y la adrenalina de la competición de coches elétricos más emocionante del mundo a un público más amplio", lo que supone "un paso más" en la misión que sigue su compañía para "impulsar la electrificación a todos los niveles, desde las calles hasta los circuitos".

Por su parte, Longo puso de relieve "el amor de España por los deportes de motor y su tradición automovilística" como motores para elegir Madrid como una de las sedes del Mundial.

La Fórmula E es la competición de vehículos eléctricos más importante del mundo, presente en Estados Unidos, Brasil, China, Japón y otras capitales mundiales del automovilismo y su llegada a Madrid, según desgrana la organización, "marca la entrada de España en un grupo de élite de sedes europeas junto a Mónaco, Berlín y Londres".

La temporada actual arrancó en Sao Paulo (Brasil) el 6 de diciembre de 2025 y continúa con un calendario de 17 pruebas que incluye paradas clave, como México, Shanghái o Tokio.