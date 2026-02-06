Sivakov defenderá su título en la Ruta del Sol al frente de un potente UAE Team

Ambos corredores tienen un profundo conocimiento de la ronda andaluza y un historial que les sitúa entre los grandes protagonistas de la prueba, en la que el francés Sivakov, nacido hace 28 años en Italia y de origen ruso, defenderá el título conquistado en 2024, lo que confirma la importancia que la formación emiratí concede a la carrera.

En la última edición de la Vuelta a Andalucía, Pavel Sivakov supo construir su victoria final gracias a una notable regularidad, con sendos segundos puestos en las etapas con final en Nerja (Málaga) y Torredelcampo (Jaén), resultados que le permitieron imponerse en la general.

En su palmarés figuran triunfos de prestigio como la Vuelta a Burgos o el Tour de Polonia, además de haber sido clave en los éxitos del esloveno Tadej Pogačar en el Tour de Francia, la Vuelta a España y el Giro de Italia.

Compartiendo la jefatura del equipo estará Tim Wellens, campeón nacional belga y uno de los corredores más emblemáticos de la historia reciente de la Ruta del Sol, en la que alcanzará en esta edición su undécima participación y entrará así en un selecto grupo de ciclistas, quedándose a solo una del récord absoluto.

Vencedor de la general en 2018, el belga suma, además, cuatro triunfos de etapa, repartidos entre Alcalá de los Gazules (Cádiz), La Guardia de Jaén, Coín (Málaga) y de nuevo en esa localidad de la Sierra gaditana, lo que evidencia su idilio con la prueba andaluza.

Otra de las grandes bazas del UAE Team será el joven suizo Jan Christen, una de las mayores promesas del pelotón internacional. Segundo en la Clásica de San Sebastián y ganador de la Clásica de Ordizia y del Giro del Apenino, llega a Andalucía tras imponerse recientemente en la general del AlUla Tour, en lo que será su debut en la carrera.

Completarán la potente formación del UAE Team Emirates para la Vuelta a Andalucía el eslovaco Domen Novak, el danés Julius Johansen, el estadounidense Kevin Vermaerke y el francés Benoît Cosnefroy.