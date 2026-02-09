José Antonio Rueda se recupera "muy bien" del grave accidente que sufrió en Malasia

Rueda, que debutará en Moto2 de la mano de la escudería Red Bull KTM Ajo, advirtió de que "el salto" a nueva categoría "es grande" porque pilotará "una moto nueva" para él y que, además, la montura "ha cambiado mucho en los últimos tres o cuatro años", por lo que "todavía no" tiene "claro en qué puntos habrá que centrarse más".

"Sí tengo claro los aspectos en los que debo mejorar como piloto para adaptarme encima de la moto, así que habrá que ver cómo evolucionamos en los primeros test y en las primeras carreras. Al principio creo que tocará ir un poco detrás de alguien para aprender", admitió el motociclista de Los Palacios y Villafranca (provincia de Sevilla, suroeste de España) en declaraciones servidas por su patrocinador Pont Grup.

Rueda señaló que "en Moto2, hay muchos pilotos con muchísima experiencia dentro de la categoría" y que "las motos son muy similares entre sí, lo que hace que sea muy difícil marcar esa pequeña diferencia necesaria para poder estar delante", lo que la convierte en una división "más compleja".

En cualquier caso, y pese a ser "un año de aprendizaje", el piloto andaluz espera "disfrutarlo muchísimo y, si se puede pedir un poco más, luchar por ganar alguna carrera" a la largo de la temporada.

