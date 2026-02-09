Norris: "Estoy deseando ver lo que podemos lograr en esta nueva era de la Fórmula 1"

"Es fantástico estar de vuelta en Baréin para presentar la decoración del coche para esta temporada. El diseño es espectacular y estoy deseando seguir compitiendo con los colores que nos llevaron al gran éxito del año pasado", dijo sobre su nuevo monoplaza, que mantiene el color papaya del MCL39n campeón en 2025.

Para Norris, ganar el campeonato con el equipo con el que ha estado desde el principio de su carrera "ha sido increíble". "Comenzamos este año como campeones del mundo y estoy deseando ver lo que podemos lograr en esta nueva era de la Fórmula 1. Estoy listo para este año y tengo muchas ganas de volver a la pista y seguir avanzando", señaló en declaraciones que difunde las web del Mundial de f1.

Su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, comentó: "La nueva decoración de nuestro MCL40 es excelente, y es fantástico que hayamos mantenido el diseño con el que ganamos el campeonato en 2025. Siempre es divertido correr en un coche papaya".

"Tenemos un gran reto por delante con la nueva normativa, pero afronto este año con mucha positividad y listo para encarar esta nueva era de la Fórmula 1. Hemos aprendido mucho del año pasado, así que me siento más fuerte que nunca y estoy deseando ver lo que podemos conseguir este año. Vamos a por ello", agregó Piastri.

