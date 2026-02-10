La china Shi Wei será la primera piloto invitada para el Fórmula 1 Academy 2026

Wei repite después de que el año pasado ya compitiera en la Fórmula 1 Academy y correrá como local en la primera ronda de Shangái para esta campaña 2026.

Shi Wei regresa a la parrilla con una victoria en el Fórmula 4, la primera en esa categoría para una piloto china, lo que representa un logro histórico en la historia del automovilismo chino.

La iniciativa "Wild Card" nació para fortalecer el desarrollo del talento local en los mercados donde compite la Fórmula 1 Academy priorizando a jóvenes pilotos emergentes en cada región.

Desde su lanzamiento, el programa ha generado 13 inscripciones "Wild Card" a lo largo de dos temporadas, y 8 de las 17 plazas a tiempo completo para 2026 ya están ocupadas por antiguos pilotos "Wild Card".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy