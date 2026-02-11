Norris, el más rápido en Baréin por delante de Verstappen y Leclerc

El británico mejoró el registro que había marcado su compañero Oscar Piastri por la mañana (1:35.602).

"Ha estado bien volver al coche hoy, hemos completado muchas pruebas, lo que nos da información para analizarla y una mejor comprensión del coche. Las condiciones han sido diferentes a las de Barcelona [sede de los primeros test], y es interesante ver cómo cambia el comportamiento del coche. Hemos aprendido mucho", explicó Norris en declaraciones recogidas por la escudería.

Verstappen y su Red Bull, que habían firmado el mejor tiempo de la mañana con 1:35.433, fueron los primeros en salir en la sesión de tarde. El piloto neerlandés fue el segundo más rápido en el turno vespertino (1:34.798), mejorando su registro matinal.

El tercer mejor tiempo de la jornada fue el de Charles Leclerc (1:35.190), que relevó por la tarde a Lewis Hamilton a los mandos del Ferrari. La escudería italiana ya había estado entre las mejores en las pruebas de Barcelona a finales de enero.

El AMR26 de Fernando Alonso y Lance Stroll, compañeros de equipo, tuvo problemas con el motor. Después de marcar el segundo peor tiempo de la mañana y el segundo menor número de vueltas (33), por la tarde el Aston Martin sumó apenas tres vueltas más, pues, cuando no había rodado ni un cuarto de hora, debió volver al 'paddock' por problemas en el motor.

Al volante del monoplaza estuvo todo el día Stroll, mientras que se espera que Alonso haga su debut en los ensayos este jueves. El piloto asturiano ya pudo rodar en las anteriores pruebas de pretemporada, en Barcelona, a finales de enero.

El mexicano Sergio 'Checo' Pérez sí se estrenó durante la tarde. Su tiempo con el Cadillac (1:38.828, el decimocuarto del día) fue mejor que el de su compañero de equipo, Valtteri Bottas (1:39.150), en la sesión de la mañana.

Por su parte, el español Carlos Sainz estrenó el FW48 de Williams, con 77 vueltas por la mañana. Su equipo estuvo ausente de los ensayos de Barcelona para, según el director James Vowles, llegar en condiciones óptimas a Baréin. Por la tarde, fue Alex Albon el que se probó con el monoplaza.

Los test de pretemporada tendrán lugar en Baréin a lo largo de seis jornadas, repartidas en dos tandas de tres días, del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes. Esas son las últimas pruebas antes del comienzo de la temporada oficial: el fin de semana del 6 al 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.