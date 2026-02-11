Oliver Solberg defiende el liderato en casa

El Mundial llega a la única prueba que se disputa íntegramente sobre nieve y hielo y donde los coches montan neumáticos especiales con clavos para facilitar el agarre y alcanzar algunas de las velocidades más altas de la temporada.

Solberg, nacido en Noruega y que compite bajo la bandera de su madre Pernilla, llega a casa con una ventaja inicial de cuatro puntos sobre su compañero de equipo, el británico Elfyn Evans, dos veces ganador de la prueba sueca. La segunda victoria del galés en Suecia, hace 12 meses, se produjo en un emocionante duelo en la última jornada con su compañero de equipo japonés, Takamoto Katsuta.

"Llegar a mi rally local liderando el campeonato es algo increíble que nunca hubiera imaginado. Es una sensación increíble, pero sigo tomándomelo rally a rally, con mucho que aprender en cada prueba a la que voy con este coche. El Rally de Suecia siempre ha sido mi rally favorito del año. Hay un ambiente fantástico, con amigos y familiares alrededor", indica Solberg en declaraciones que difunde su equipo.

"Además, tiene mis condiciones favoritas: es lo más divertido que se puede hacer en un coche de rally. Salir el primero en Suecia quizá no sea siempre lo mejor, pero para mí sigue siendo algo muy emocionante. Quizá en algunas especiales tenga ventaja y en otras no. Solo puedo esperar que las condiciones sean buenas, dar lo mejor de mí y conducir lo más rápido posible", agrega el sueco.

El actual campeón mundial y nueve veces titular, el francés Sébastien Ogier, no estará presente en Suecia, un rally que no forma parte de su reducido programa de carreras para 2026 con el equipo Toyota.

Desde 2022, el Rally de Suecia tiene su sede en Umeå, la ciudad más grande del norte de Suecia. La nueva ubicación, más cercana al círculo polar ártico que a la capital, Estocolmo, ha contribuido a garantizar unas condiciones invernales extremas y ha aportado carreteras aún más rápidas, recuerda el equipo Toyota.

El rally comienza en las afueras de la ciudad el jueves por la tarde con una especial de 10,23 en Umeå. Tanto el viernes como el sábado se disputan siete tramos, mientras que el domingo acaba la carrera con tres especiales.