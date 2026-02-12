Chevrolet y Honda se comprometen a seguir suministrando motores a la IndyCar

IndyCar señaló en un comunicado que los acuerdos con los dos fabricantes entrarán en vigor en 2027, cuando acaba el actual compromiso, "y se prolongarán durante varios años, reflejando la trayectoria ascendente del campeonato y las nuevas inversiones en su crecimiento".

"El nuevo compromiso de Chevrolet y Honda representa una inversión financiera significativa en la principal competición de monoplazas de Norteamérica", añadió la competición.

Además, las dos compañías se implicarán "profundamente" en el desarrollo del motor y de la normativa técnica que se aplicará al nuevo monoplaza que debería entrar en vigor para 2028.

"Es un día monumental para IndyCar, impulsado por un compromiso masivo e histórico de dos de nuestros mejores y más fiables socios", afirmó el presidente de la competición, J. Douglas Boles.

Chevrolet y Honda también expresaron su satisfacción con el acuerdo.

"Chevrolet ha disfrutado de una larga y exitosa relación con IndyCar como fabricante de motores, y esta ampliación abre el camino para que la Serie NTT IndyCar siga creciendo y para que podamos maximizar aún más la transferencia tecnológica de la competición a la carretera", declaró el presidente de General Motors (GM), Mark Reuss.

"Con un profundo respeto por la historia y el espíritu competitivo de las carreras de IndyCar, estamos orgullosos de continuar nuestra implicación tras más de 30 años", señaló el presidente de Honda Racing, David Salters.

Se da la circunstancia de que Honda es el único fabricante que suministra motores a las dos principales competiciones de monoplazas del mundo, la Fórmula 1 e IndyCar.

Honda comenzó a suministrar motores a la IndyCar en 1994 y durante seis temporadas fue proveedor exclusivo. En 2012, Chevrolet, una de las cuatro marcas del grupo GM, volvió a la competición norteamericana. Desde entonces, Chevrolet ha ganado la competición en nueve ocasiones.

IndyCar todavía no ha anunciado todos los detalles del sistema de propulsión que utilizarán los monoplazas a partir de 2028 aunque si se sabe que utilizarán un nuevo motor V6 biturbo de 2,4 litros con tecnología híbrida.

El acuerdo anunciado este jueves también otorga a Chevrolet y Honda una 'carta' a cada uno, parte del nuevo sistema anunciado en septiembre de 2024 para aportar estabilidad financiera, previsibilidad deportiva y mayor atractivo para inversores y fabricantes.

El sistema de 'cartas' de la IndyCar funciona como el sistema de franquicias en otras competiciones deportivas y garantiza a determinados equipos una plaza en cada carrera del campeonato, a cambio de un compromiso a largo plazo con la serie.

Es decir, el equipo no necesita clasificarse para entrar en la parrilla (salvo excepciones como las 500 Millas de Indianápolis si se supera el límite máximo de inscritos).

En el caso de Chevrolet y Honda, a partir de 2028, como fabricantes de motores, podrán poseer una carta propia que podrán asociar a uno de los equipos que ya compiten con sus motores. De esta forma, tendrán capacidad de proteger a un equipo estratégico si el número de inscritos supera el límite de parrilla.