35 pilotos de 15 nacionalidades en la lista provisional del Mundial Júnior de Moto3

España será el país más representado con siete pilotos, seguido por Italia y Francia con seis, tres de Gran Bretaña, dos de Japón y Australia, y con un solo representante estarán Tailandia, Suráfrica, Kirguistán, Malta, Venezuela, Polonia, Países Bajos, Alemania e Indonesia.
La lista provisional de pilotos aceptados es la siguiente:
.2. David González (ESP/AC Racing Team)
.6. Giulio Pugliese (ITA/Aspar Junior Team)
.7. Yaroslav Karpushin (KGZ/Aspar Junior Team)
10. Enzo Bellon (FRA/CIP Green Power Junior Team)
11. Sullivan Thomas Michael Mounsey (GBR/CIP Green Power Junior Team
13. Loris Schönrock (GER/Koch Rennsport)
14. Gonzalo Pérez (ESP/Frando Racing VHC MSI)
17. Muhammad Kiandra Ramadhipa (INA/Junior Talent Team)
18. Kiattisak Singhapong (THA/Junior Talent Team)
19. Ryota Ogiwara (JPN/Junior Talent Team)
20. Filip Toby Surowiak (GBR/Junior Talent Team)
21. Jeremiasz Wojciechowski (POL/KidzGp Team)
27. Matteo Gabarrini (ITA/MTA JUNIOR TEAM)
29. Alex Longarela (ESP/Snipers Igax Team)
30. Erik Michielon (ITA/Echovit Pasini Racing)
32. Eduardo Gutiérrez (ESP/Team Laglisse)
33. Marianos Nikolis (AUS/Monlau Motorsport)