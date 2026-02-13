Automovilismo
35 pilotos de 15 nacionalidades en la lista provisional del Mundial Júnior de Moto3

Redacción deportes, 13 feb (EFE).- Treinta y cinco pilotos de 15 nacionalidades figuran en la lista provisional de deportistas aceptados para disputar el Campeonato del Mundo júnior de Moto3, según comunica la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), que da un plazo hasta el 16 de marzo para confirmar su participación.

España será el país más representado con siete pilotos, seguido por Italia y Francia con seis, tres de Gran Bretaña, dos de Japón y Australia, y con un solo representante estarán Tailandia, Suráfrica, Kirguistán, Malta, Venezuela, Polonia, Países Bajos, Alemania e Indonesia.

La lista provisional de pilotos aceptados es la siguiente:

.2. David González (ESP/AC Racing Team)

.6. Giulio Pugliese (ITA/Aspar Junior Team)

.7. Yaroslav Karpushin (KGZ/Aspar Junior Team)

10. Enzo Bellon (FRA/CIP Green Power Junior Team)

11. Sullivan Thomas Michael Mounsey (GBR/CIP Green Power Junior Team

13. Loris Schönrock (GER/Koch Rennsport)

14. Gonzalo Pérez (ESP/Frando Racing VHC MSI)

17. Muhammad Kiandra Ramadhipa (INA/Junior Talent Team)

18. Kiattisak Singhapong (THA/Junior Talent Team)

19. Ryota Ogiwara (JPN/Junior Talent Team)

20. Filip Toby Surowiak (GBR/Junior Talent Team)

21. Jeremiasz Wojciechowski (POL/KidzGp Team)

27. Matteo Gabarrini (ITA/MTA JUNIOR TEAM)

29. Alex Longarela (ESP/Snipers Igax Team)

30. Erik Michielon (ITA/Echovit Pasini Racing)

32. Eduardo Gutiérrez (ESP/Team Laglisse)

33. Marianos Nikolis (AUS/Monlau Motorsport)