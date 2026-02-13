Fernández, Vialle, Herlings y Lata forman el equipo más ambicioso para el Mundial 2026

El Mundial 2026 constará de veinte rondas por todo el mundo, pues comenzará en Argentina para terminar en Australia, después de visitar numerosos países europeos, además de volver a Suráfrica, por lo que la velocidad y la constancia serán clave para durante la temporada.

Jeffrey Herlings, cinco veces campeón del mundo y el piloto con más victorias en la historia de los Grandes Premios (112), no sólo buscará ampliar ese récord, sino también sumar un título más a su palmarés, tras hacer oficial el fichaje por Honda a principios de 2026.

El neerlandés, de 31 años, ha estado entrenándose y pilotando intensamente para intentar aprovechar un par de carreras de pretemporada para alcanzar el ritmo de competición antes de la primera cita de Bariloche, Argentina, los días 7 y 8 de marzo.

Junto a él estará otro nuevo fichaje, el doble campeón de MX2, Tom Vialle, quien regresa a Europa tras una trayectoria de gran éxito en Estados Unidos, donde consiguió dos títulos de Supercross, para pilotar por primera vez en su carrera deportiva una 450 c.c. como debutante en Honda, equipo en el que el más veterano es el español Rubén Fernández.

El único representante en MX2 será Valerio Lata, quien disputará su segundo año en la categoría y sentirse mucho más seguro en 2026, tras terminar en Australia con su primer podio.

Herlings ha reconocido que no le quedan "diez años más de competición", por lo que necesita "rendir y hacerlo rápido".

"Tenemos una buena base con la moto, con mucho potencial y muchas posibilidades", agregó.

"Necesito algunas carreras para calentar, aunque espero estar listo para luchar por las victorias pronto", comentó Herlings en la presentación del equipo Honda.

Vialle ha señalado que espera "tener el mismo éxito" en 450 c.c. que en 250, aunque reconoció que tiene "mucho que aprender".

Para Rubén Fernández, será "la cuarta temporada en el equipo HRC; ha sido un largo camino, pero también muy agradable".

"La temporada pasada estuvo bien, pero aún no acabé del todo satisfecho, pues creo que soy capaz de más y quiero más, así que he estado cambiando algunas cosas en mi preparación, entrenando en casa y muchas cosas han cambiado, incluso una moto nueva", explica Fernández.

"Hemos mejorado mucho, así que me siento seguro, motivado y feliz, lo cual creo que es una parte importante del trabajo y tengo muchas ganas de que llegue esta temporada y ver cómo evoluciona", agrega Fernández.