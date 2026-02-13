Katsuka aprovecha un fallo de Solberg y es líder por delante de Evans

Oliver Solberg, que empezó la mañana como líder, sufrió una salida de pista en el tercer tramo y chocó contra un banco de nieve, lo que dañó un neumático de su coche y le hizo perder más de treinta segundos. Ahora es sexto a 50 segundos del liderato.

"Había mucha nieve por todas partes, subestimé lo difícil que sería ser el primero en salir", dijo Solberg.

Evans que tomó el control con una diferencia de hasta 14.5 segundos, pero por la tarde el guion cambió y Katsuka alcanzó el liderato. "Fue una tarde complicada, pero hemos hecho un buen trabajo", afirmó el japonés.

La etapa de este sábado tendrá siete tramos cronometrados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy