Evans toma el mando en el Rally de Suecia a falta de tres tramos para el final

Evans llega a la jornada final por delante de tres compañeros de equipo. El japonés Takamoto Katsuta, que era líder el viernes por la noche, es segundo a 13.3 segundos, el finlandés Samo Pajari marcha tercero a 25.4 y es cuarto el líder del Mundial, el sueco Oliver Solberg, a 58.4.

El piloto galés de 37 años tratará de sumar este domingo su duodécima victoria en un rally mundialista y la tercera -segunda consecutiva- sobre el hielo y la nieve del rally sueco. Takamoto, de 32, saldrá a por la primera de su carrera en un Mundial al que llegó hace 10 años.