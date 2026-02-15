Evans vuelve a ganar el Rally de Suecia y es el nuevo líder del Mundial

Evans llegaba a la última jornada por delante de sus tres compañeros de equipo, el japonés Takamoto Katsuta, a 13,3 segundos, el finlandés Samo Pajari, tercero a 25,4, y Solberg, cuarto a 58,4.

En este domingo, en una fecha en la que se debían completar tres tramos cronometrados, los dos primeros de 25,45 kilómetros en Västervik y el último, la Wolf Power Stage de 10,23 kilómetros en Umea, el galés se coronó vencedor con un tiempo total de 2:35:53.

Katsuta fue segundo a 14,3 y Pajari tercero a 46 segundos. Cuarto y fuera del podio, Solberg, ganador de la primera jornada, a 1:11.6.

De esta forma, Evans, de 37 años, se convierte en el nuevo líder del Mundial con 60 puntos y confirma el sorpaso sobre Solberg, segundo con 47, y será el encargado de abrir pista en la próxima cita, el Rally Safari de Kenia, que se disputa del 12 al 15 de marzo.

