Dorna Sports cambia el nombre y se convierte en MotoGP Sports Entertainment Group

El nuevo nombre, según indica la nota, refleja la continua evolución y el continuo crecimiento de la organización que representa una visión clara del futuro del deporte, que ha actuado como titular exclusivo de los derechos comerciales y de transmisión de MotoGP desde 1992.

El cambio de nombre sigue la renovación de la marca en 2024. "El cambio de nombre es una declaración de intenciones. MotoGP ha crecido mucho más allá de un simple campeonato, se ha convertido en una propiedad global de entretenimiento seguida con pasión en todo el mundo" declaró Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP Sports Entertainment Group.

El grupo seguirá liderando el desarrollo comercial, deportivo y de participación de los fans de MotoGP, Moto2, Moto3, los programas Road to MotoGP, el Campeonato Mundial de Superbikes y la recién creada Copa del Mundo Harley Davidson Bagger.