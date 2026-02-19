Australia abre una campaña con muchos aspirantes al cetro de Toprak Razgatlioglu

Y es su sustituto sobre la moto alemana de fabricación en serie, el portugués Miguel Oliveira, con quien se ha intercambiado los puestos, uno de los primeros aspirantes a ese título, aunque su experiencia en MotoGP no le hace partir con ventaja respecto a sus competidores, por tratarse de motos muy distintas y neumáticos que nada tienen que ver con los que se emplean en la anterior competición.

En cualquier caso, Miguel Oliveira ya se ha encargado de restar relevancia a su posible y futuro rendimiento en el mundial de Superbikes, para quitarse presión de encima. Una presión que también sentirán pilotos como el italiano Danilo Petrucci, como Oliveira exparticipante de MotoGP y, además, compañero en el equipo BMW Motorrad.

Petrucci cuenta con la ventaja de llevar ya una serie de temporadas en el mundial de Superbikes, una experiencia con la que también cuenta su compatriota Nicolo Bulega, en su caso en el equipo oficial de Ducati y al manillar de la Ducati Panigale V4R, durante las temporadas de 2022 y 2023 campeona del mundo de la mano de Álvaro Bautista.

Pero la brillante trayectoria de Álvaro Bautista se truncó con un discutido cambio en el reglamento técnico que penalizaba a los pilotos más 'ligeros de peso', y que se mantiene en la actualidad. Por ello, el piloto de Talavera de la Reina (Toledo) comenzó caer en su rendimiento y resultados, una circunstancia contra la que todavía se 'pelea', pero que no descarta poder asumir en la actual temporada.

Además de Álvaro Bautista, el también español Iker Lecuona cuenta con una de las mejores motos del campeonato, la que fuera del piloto toledano, la Ducati Panigale V4R del equipo oficial, tras dejar atrás una Honda CBR 1000 RR-R SP con la que no consiguió el rendimiento esperado.

No en vano, Iker Lecuona dice tener ahora las 'armas' necesarias para pensar en la victoria y en el campeonato, como también un nuevo 'rookie' del campeonato pero veterano en las competiciones motociclistas, el británico Sam Lowes, que llega desde el mundial de Moto2 al campeonato y con el mismo equipo propiedad del 'cervecero' belga Marc Van der Straten.

Sam Lowes pilotará una Ducati Panigale V4R y como ventaja añadida contará con la experiencia añadida que le pueda aportar su hermano Alex Lowes, en la competición desde hace varias temporadas y ahora al manillar de una Bimota KB998 Rimini.

Sobre los fabricantes japoneses, Yamaha contará con el australiano Remy Gardner como una de sus principales 'puntas de lanza' sobre la Yamaha YZF R 1, que también pilotará el español Xavier Vierge, en tanto que Kawasaki contará con los servicios del estadounidense Garret Gerloff sobre la ZX-10RR, y Honda con los exmundialistas de Moto2 y MotoGP, respectivamente, el británico Jake Dixon y el tailandés Somkiat Chantra, con la Honda CBR 1000 RR-R SP.

No serán los únicos pilotos con los que contará el gigante japonés Honda, que pondrá en pista en Australia, y en otras carreras del campeonato, a sus pilotos probadores, el británico Ryan Vickers y el japonés Tetsuta Nagashima.

El campeonato del mundo de Superbikes contará con doce pruebas puntuables, la primera de ellas en Phillip Island (Australia), este fin de semana, y la última en el circuito 'Ángel Nieto' de Jerez de la Frontera el fin de semana del 18 de octubre.

Portugal, Italia y España contarán con dos pruebas cada uno al disputarse carreras en Portimao y Estoril en el primero de ellos, Misano Adriático y Cremona, en el segundo, y Motorland Aragón y Jerez de la Frontera en el caso de España.

El calendario del campeonato del mundo de Superbikes, es el siguiente:

Fecha Carrera Circuito

20/22 febrero Australia Phillip Island

27/29 marzo Portugal Autodromo do Algarve

17/19 abril Países Bajos Assen

173 mayo Hungría Balaton Park

15/17 mayo República Checa Most

29/31 mayo España Motorland Aragón

12/14 junio Italia Misano Adriático

10/12 julio Reino Unido Donington Park

4/6 septiembre Francia Nevers Magny-Cours

25/27 septiembre Italia Cremona

9/11 octubre Portugal Estoril

16/18 octubre España 'Ángel Nieto' Jerez de la Frontera.