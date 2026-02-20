El británico de Superbike Jake Dixon, sometido a una intervención quirúrgica en Melbourne

Redacción deportes, 20 feb (EFE).- El británico Jake Dixon (Ducati Panigale V4R) ha sido intervenido en el hospital The Avenue, de la ciudad australiana de Melbourne para reducir las múltiples fracturas que sufrió en la muñeca y mano izquierdas en su caída del pasado martes, durante la segunda jornada de pruebas oficiales del WorldSBK en Phillip Island.