Alonso y Holgado, candidatos al título "pero con los pies en el suelo"

David Alonso reconoció en la nota de prensa de su equipo que en estas primeras carreras tienen que ser "un poco pacientes y seguir con el ‘modo test"’, porque, añade, apenas han tenido días para rodar en pretemporada. "Cuando estás en un gran premio es fácil que cambie tu mentalidad, pero tenemos que seguir esta línea en el inicio de temporada", apuntó.
Con la madurez de una primera temporada en Moto2, el campeón del mundo de Moto3 en 2024 ha destacado que tratará de que la moto y él sean "uno para ser lo más constante posible".
Daniel Holgado ha asegurado tener ganas de que "llegue Tailandia", porque es un circuito que le gusta "bastante" y en el que el año pasado pudo "disfrutar mucho" su primera carrera en Moto2.
"Este año trataremos de seguir disfrutando y aplicaremos todo lo aprendido en la temporada anterior, si bien será clave tener las cosas más claras desde el inicio, pues trabajaremos para que sea así", explicó Holgado.
"Es un año muy importante para nosotros después del gran final de temporada que hicimos, aunque necesitamos un poco de tiempo para recuperar ese estado de forma tan bueno que tuvimos en la parte final del año. Iremos poco a poco recuperando esas buenas sensaciones y ojalá sea ya desde la primera carrera", añadió Holgado.