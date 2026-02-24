Bezzecchi y Martín, con muchas ganas de comenzar el mundial tras los 'test' de Buriram

Marco Bezzecchi tuvo la oportunidad de trabajar con la RS-GP26 tanto en los 'test' de Sepang (Malasia) como en Buriram (Tailandia), y, en esos cinco días de pruebas, el piloto italiano se ha mostrado en todo momento muy adaptado a la nueva RS-GP 26 y con un gran potencial de los prototipos de Noale.

Bezzecchi concluyó los 'test' de Buriram estableciendo un nuevo récord absoluto para la categoría de MotoGP.

Jorge Martín, que pasó la revisión de la Comisión Médica del Campeonato el día anterior a las pruebas de Buriram, completó sus dos únicos días de pruebas en Tailandia terminando octavo, si bien en su caso el objetivo era recuperar la confianza sobre la moto y, ahora, afrontará el primer fin de semana de competición con la intención de seguir mejorando y recuperar su competitividad.

"Los 'test' han ido bastante bien, hemos trabajado mucho y eso nos ha ayudado a comprender cómo se comporta la RS-GP26, por lo que estoy satisfecho, aunque bien es cierto que las pruebas son muy diferentes a un fin de semana de carreras", explicó Bezzecchi en la nota de prensa del equipo.

"Ahora tenemos tiempo para trabajar y analizar los datos, tratando de identificar nuevas áreas de mejora, pero se ha hecho un gran trabajo y estoy deseando que empiece la temporada", agregó el piloto italiano.

Como él, el español Jorge Martín tiene "muchas ganas de empezar la temporada después de las complicaciones del año pasado debido a las lesiones". "Si bien físicamente me siento mucho mejor, fue muy positivo participar en las pruebas de pretemporada en Buriram para afrontar de la mejor manera posible la primera carrera del año", detalló.

"Empezamos el año con muchas ganas de hacerlo bien, la moto ha mejorado y yo también, así que estoy listo para disfrutar de una gran temporada", concluyó Martín.