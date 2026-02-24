Fabio di Giannantonio y Franco Morbidelli, "listos" para empezar el mundial

Fabio Di Giannantonio recordó en la nota de prensa de su equipo que "tras cinco días de pruebas invernales, arranca la temporada con el primer fin de semana de carreras" y comentó que está "muy contento de empezar en Tailandia".

"Llegamos al primer fin de semana del año con las ideas claras; nos sentimos confiados y en plena forma con el equipo, las pruebas fueron muy positivas, quizás las más duras de mi carrera, pero estoy muy satisfecho con cómo fueron y con las soluciones que probamos", reconoció Di Giannantonio.

"Tenemos un gran equipo y la mejor moto de la categoría, por lo que estoy convencido de que podemos hacer un gran trabajo y el objetivo para el fin de semana será disfrutar, darlo todo y hacer un excelente trabajo", agregó.

Franco Morbidelli, por su parte, afirmó estar "muy contento de empezar la temporada y de hacerlo en Tailandia". "Terminamos las pruebas de invierno aquí, donde aprendimos muchas cosas sobre la nueva moto", añadió.

"En general, la pretemporada fue muy positiva y estoy listo para el inicio del 2026. Nos sentimos competitivos para este primer fin de semana y podemos tener nuestra oportunidad, pues hemos demostrado que somos rápidos, que estamos ahí, si bien el objetivo será confirmar las buenas sensaciones de las pruebas también durante el fin de semana de carreras", señaló Morbideli.