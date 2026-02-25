El campeón de Moto3, José Antonio Rueda, con mucha ilusión por competir en Moto2

"Comenzamos nuestra andadura en Moto2 en un circuito único, con condiciones difíciles de gestionar, pero tenemos mucha ilusión por debutar; sabemos de dónde venimos y vamos a trabajar duro para disfrutarlo al máximo", explica Rueda en la nota de prensa de su equipo.
"Nuestra pretemporada ha sido algo corta, así que vamos a afrontar estas primeras carreras como un aprendizaje para intentar acercarnos a los pilotos más competitivos del grupo, así que espero tener un fin de semana completo y competitivo en Buriram", agrega José Antonio Rueda.
Su compañero de equipo, el neerlandés Collin Veijer, veterano de la categoría, reconoce que "la primera carrera del año siempre es importante, ya que te permite saber desde dónde empezar".
"Trabajamos muy bien durante la pretemporada, tanto en la pista como en casa, así que estamos más que preparados para luchar por una buena posición allí", afirma Veijer.
"Sabemos que correr en Tailandia nunca es fácil debido al calor y la humedad, pero estamos en buena forma, así que podemos intentar aprovecharlo y si bien la temporada será larga y aún no hemos ganado nada aquí, quiero ser competitivo desde el principio, así que daremos lo mejor de nosotros en Buriram", confirma Collin Veijer.